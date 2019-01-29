"Kandıra Turizmde Cazibe Merkezi Olacak"

Başkan Adayı Turan, geçmiş dönem belediye başkanı Cengiz Kan, SKM Başkanı Rahmi Üresin ve teşkilat yöneticileriyle birlikte ilçenin güzide tatil bölgelerinden Bağırganlı'ya ziyarette bulundu. Başkan Adayı Turan ve beraberindeki heyet, Bağırganlı Köyüne gerçekleştirdikleri ziyarette mahalle muhtarı Hüseyin Yılmaz, Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Altıntaş, kooperatif üyeleri ve bölge sakinleri ile sohbet etti.

YAZ TURİZMİNDE EN ÖNEMLİ NOKTAMIZ

Kandıra'nın turizm potansiyeli ile bölgenin en güçlü ilçesi olduğunu ifade eden Turan, "Projelerimiz arasında Kandıra'mızı turizm alanında sadece Kocaeli'nin değil Marmara Bölgesinin de en gözde merkezi haline getirecek çalışmalarımız var. Aday adaylığı sürecimizde de belirtmiştim. Kandıra'mızın yazılacak daha çok hikayesi var ve bunu birlikte yazacağız. Sahil bantları, mavi bayraklı plajlarımız ile ilçemiz, turizmde cazibe merkezi olacak. Bu anlayış çerçevesinde Bağırganlı Köyümüze bağlı Bağırganlı Plajımız da çok önemli bir konuma sahip. Kendine has sessizliği ve huzuru ile Bağırganlı, yaz turizminde en önemli noktamız olacak." dedi.

SON ZİYARET SEPETÇİ KÖYÜNE

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Bağırganlı'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gecenin son programında Sepetçi Köyü'ne konuk oldu. İlçe Başkanı Erol Ölmez ve ilçe yöneticileri ile birlikte Sepetçi Köyü Sakallar Mevkiine giden Turan, burada Süleyman Acar'ın yedisi dolayısıyla okunan mevlidi şerife katıldı. Mevlit programının ardından mahalle muhtarı Hayri Çelik ve bölge sakinleri ile köy kahvesinde bir araya gelen Turan, çay eşliğinde sohbet ederek köy programlarını tamamladı.