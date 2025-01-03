Kandıralı Ferdi tutuklandı - Son Dakika
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Hukuk

Kandıralı Ferdi tutuklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onanan 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen gözaltına alınıp tutuklandı.

03.01.2025 16:40  Güncelleme: 16:57
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Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

CEZASI KESİNLEŞİNCE GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Hukuk Kandıralı Ferdi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Yasin Oruç:
    son dakıkamı bu şimdi boş beleş haber 63 5 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    boş adam zaten 46 1 Yanıtla
  • Tolga A.:
    bu kim kekodur ki, meşhur oldu. ne salak bir toplum oluyoruz 41 0 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    kim bunlar nasıl fenomen oldular 22 0 Yanıtla
  • Buğra Demir:
    Kim bu adam? 21 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    tipe bak 18 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    toplayın tüm şaklabanlık.. 17 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    İnerken sahileee, gecesimsibiduman. :D 16 0 Yanıtla
  • mevlan tanyeri:
    Tutuklayacak başka adammı bulamadılar 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocukluk askimsininKarisinaKaymıs 1 1 Yanıtla
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