Son Dakika Haberleri: Kanoda Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz'de Başladı

Kanoda Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz'de Başladı

46 dakika önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları" başladıTürkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyükler ve gençler kategorilerinde yapılıyor.

Kanoda Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz'de Başladı, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları" başladı

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyükler ve gençler kategorilerinde yapılıyor.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu vurguladı.

Sezonun 6 ayını Köyceğiz'de geçirdiklerini aktaran Kabakçı, "Köyceğiz'de güzel bir havada Milli takım seçme test yarışlarını yapıyoruz. Bize burada desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sezonun 6 ayını Köyceğiz'de geçiriyoruz. Milli takım seçime yarışları, bahar kupası ve Milli takım kamp faaliyetlerini yapıyoruz. Geçen ay akarsu slalom faaliyetini yaptık. Köyceğiz'de olmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Seçmelere, 12 ilden 17 kulüp ve 86 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı; "Olimpik sporcu havuzumuz var. Alt yapıdaki genç, gelişme gösteren sporcularımızı performans durumlarına göre uluslararası yarışmalarda değerlendireceğiz. Kendi içimizde Milli takım havuzu oluşturacağız" dedi.

"Uluslararası organizasyona ev sahipliği"

16-17 Mart'ta Antalya'da yapılacak Uluslararası Gloria Cup 2019 yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını aktaran Federasyon Başkanı Kabakçı, şunları kaydetti; "Yarışlara 12 farklı ülkeden 100'e yakın sporcu katılacak. Uluslararası Kano Federasyonun takvimine girmiş önemli bir organizasyon. İnşallah sporcularımız orada da madalya almaya hak kazanacak."

Kabakçı, 12-14'Nisan'da Köyceğiz Belediye Bahar Kupası'nı gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Milli takım seçme yarışları yarın sona erecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Muğla, Genç, Köyceğiz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'daki Ünlü Avm'de "Çöp Döktün" İddiasına Dayak Kamerada Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı

Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor Barcelona'nın Yıldızı Messi, Arjantin Milli Takımına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:51:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanoda Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz'de Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]