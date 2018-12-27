Kanser Hastası Çocuklara Yılbaşı Sürprizi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören 150 çocuğa, el yapımı oyuncaklar hediye edildi.

ENGELLİ VE GÖNÜLLÜ ANNELER ÖRDÜ

Karşıyaka Belediyesi ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi, "Engelli annemle, gönüllü annem benim için oyuncak örüyor" sloganıyla yürüttüğü kampanya sayesinde kanser hastası çocukların yüzünü güldürdü. Hem meclis tarafından düzenlenen 'Amigurumi' kursuna katılan engelliler ile annelerinin hazırladığı, hem de Türkiye'nin farklı kentlerinden kadınlardın gönderdiği oyuncak bebekler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne götürüldü.

DUYGU DOLU KUTLAMA

Hastaneyi ziyaret eden Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, elleriyle hazırlayıp paketledikleri yılbaşı hediyelerini, sağlık ve mutluluk dilekleriyle kanser hastası çocuklara teslim etti. Duygu dolu anlar yaşayan minikler ile aileleri de anlamlı hediyeleri ve ziyaretleri için Karşıyakalı kadınlara teşekkür etti.

EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ SAĞLIK

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Kanser hastalığıyla mücadele eden evlatlarımıza moral olan, bir nebze de olsa yüzlerini güldüren Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisimizi kutluyorum. Engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza destek vermek için daima el ele çalışacağız. Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere, mutluluk, başarı ve şans getirmesini diliyorum" dedi.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nilgün Öztürk de "Yeni yıl öncesinde çocuklarımıza biraz mutluluk ve umut aşılamak, yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Kursiyerlerimizin yanı sıra, Türkiye genelinde başlattığımız kampanyaya destek verip bize oyuncaklar gönderen, dayanışma örneği sergileyen tüm kadınlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.