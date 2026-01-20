Kanser Taraması Hayat Kurtarıyor

ŞIRNAK'ta kanser taramasında pozitif sonuç saptanıp, hastanelere sevk edilen Şükriye Balica (50) ile Hamide Dalmuş (35), tedaviyle sağlığına kavuştu. Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte erken tanının hayat kurtardığını anlatan Balica ve Dalmuş, tüm kadınlara tarama çağrısında bulundu. Hamide Dalmuş, taramaların zor olmadığını belirterek, "Utanmasınlar, 'Bana bir şey olmaz' demesinler. Bu hastalığın yaşla ilgisi yok, herkes gelip taramasını yaptırsın" dedi.

Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, İdil Devlet Hastanesi bahçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ile İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan programda, Mobil Kanser Tarama TIR'ı hastane bahçesine konuldu. İlçeye bağlı köylerde yaşayan kadınlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait araçlarla evlerinden alınarak, tarama aracına getirildi. Burada rahim ağzı (serviks) ve meme kanseri taramaları yapılan kadınlara, KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) hizmetleri ve kanser türlerine ilişkin bilgilendirici broşürler verildi. Taramaların ardından kadınlar ücretsiz şekilde köylerine bırakıldı. Etkinlikte daha önce meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tanısı aldıktan sonra tedavileri tamamlanarak, sağlıklarına kavuşan Şükriye Balica ile Hamide Dalmuş da yer aldı. Program kapsamında 2 kadının iyileşme süreci pasta kesilerek, kutlandı.

20 BİN TARAMADA 439 POZİTİF SONUÇ

Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Burcu Ecem Uğuz, 2025'te ücretsiz olarak yapılan 20 bin taramada 439 kişide pozitif sonuç saptandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ileri tetkik için hastanelerimize yönlendirmesi yapılmıştır. Rahim ağzı kanseri tarama için 30-65 yaş arasındaki tüm kadınlarımızı 5 yılda bir, meme kanseri taraması için ise 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımızı 2 yılda bir taramalarını gerçekleştirmekteyiz. Buna ek olarak kolon kanseri taraması için de 50-70 yaş arasındaki hem kadın hem erkek tüm vatandaşlarımızı KETEM merkezlerimize bekliyoruz. Hedef nüfusumuzdaki tüm vatandaşlarımıza telefonla ulaşıyoruz. Onları merkezlerimize davet ediyoruz. Evleri uzak olan vatandaşlarımızı ilçe sağlık müdürlüğümüze bağlı araçlarımızla da evlerinden alıp hem mobil kanser tarama TIR'ımızda hem de KETEM merkezimize getirerek tarama gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da evlerine bırakıyoruz. Bu hizmetlerimizi ücretsiz bir şekilde yapmaktayız. Erken tanı hayat kurtarır" diye konuştu.

'BU HASTALIĞIN YAŞLA ALAKASI YOK'

2019 yılında yapılan taramada serviks testi pozitif çıkan, ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiği hastanede sağlığına kavuşan Hamide Dalmuş, "Beni aradılar geldim, taramamı yaptırdım. Doktorum ileri tetkik için beni kadın doğuma yönlendirdi daha sonra hasta olduğumu öğrendim, tedavimi oldum. Çok şükür 6 yılımı atlattım. KETEM taramaları zor değil. Bütün bayanlara tavsiye ediyorum. 'Bana bir şey olmaz' demesinler, gelsinler tarama yapsınlar. Sağlık gerçekten çok önemli. Utanmasınlar, gelsinler. Kadınlar maalesef her zaman ya utanırlar ya da 'Bir şey olmaz' derler. Ama gerçekten öyle bir şey değil. Araçlar geliyor, bizi evimizden alıyorlar götürüyorlar. Önceden Cizre'ye gidiyorduk. Bizim kadınların kimisi 'Utanırım gelmem, yaşım dolmuş' falan diyorlar. Bu hastalığın yaşla alakası yok. Herkes gelip taramasını yaptırsın" ifadelerini kullandı.

'NE KADAR ERKEN, O KADAR İYİ'

Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021'de yapılan meme kanseri taramasında testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Şükriye Balica da şöyle konuştu:

"Aile Sağlığı Merkezi'nden çağırdılar bizi, Cizre'ye götürdüler. Orada test yaptık, tarama yaptık. Benimki pozitif çıkmıştı. Beni genel cerrahiye gönderdiler. Ben de geldim buraya. O da sağ olsun beni Diyarbakır'a gönderdi. Orada önce kemoterapiye girdim sonra da ameliyat oldum. Çok şükür iyiyim. İyileştim. Ben sapasağlamım. Çok iyiyim. Mesajım, herkes gidip o taramayı yapsın. Sağlık her şeydir, her şeyden daha önemlidir. Ne kadar erken, o kadar iyi."