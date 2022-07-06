İstanbul'a kanser tedavisi için geldi, 133 bin lirasını bindiği takside unuttu - Son Dakika
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İstanbul'a kanser tedavisi için geldi, 133 bin lirasını bindiği takside unuttu

06.07.2022 15:44

İstanbul'a kanser tedavisi için geldi, 133 bin lirasını bindiği takside unuttu Kağıthane polisi takside unutulan 133 bin lira hastane parasını bulup sahibine teslim ettiİSTANBUL Hollanda'dan Kanser tedavisi için Türkiye'ye gelen çift İstanbul Kağıthane'de bindikleri takside içerisinde 133 bin...

İstanbul'a kanser tedavisi için geldi, 133 bin lirasını bindiği takside unuttu

Kağıthane polisi takside unutulan 133 bin lira hastane parasını bulup sahibine teslim etti

İSTANBUL Hollanda'dan Kanser tedavisi için Türkiye'ye gelen çift İstanbul Kağıthane'de bindikleri takside içerisinde 133 bin lira olan çanta unuttu. Çiftin polis ekiplerine başvuruda bulunduğu hırsızlık olayı sonrası harekete geçen Çağlayan Polis Merkez Amirliği ekiplerinin kamera görüntülerini inceledi. Taksiyi tespit eden ekipler içerisinde 133 bin lira olan çantayı çifte teslim etti.

Hollanda'dan kanser tedavisi için Türkiye'de gelen Süleyman İskender ile eşi Nigar İskender, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine gitti. Buradaki kontrollerin ardından çift, taksiye binerek hastaneden ayrıldı. Kağıthane'de bir adreste taksiden inen çift bir süre sonra içerisinde 7 bin euro ve 10 bin lira olan çantayı takside unuttuklarını fark etti.

Polis güvenlik kameralarından taksiyi tespit etti

İçerisinde toplamda 133 Bin lira olan çantayı takside unuttuklarını fark eden çift, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği başvurdu. Bunun üzerine ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerde ilk önce taksinin plakası tespit edilerek şoföre ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından ulaşılan taksi şoförü daha sonra Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine gelerek içerisinde 133 Bin lira olan para ve bazı eşyaların olduğu çantayı teslim etti. Yaşadıkları şok sonrası çantasına ve parasına kavuşan çift taksi şoförüne ve polis ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'a kanser tedavisi için geldi, 133 bin lirasını bindiği takside unuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'a kanser tedavisi için geldi, 133 bin lirasını bindiği takside unuttu - Son Dakika
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