Kanserde Erken Teşhise Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
ve Kaynaşlı
İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği tarafından kanser tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek üzere yürüyüş düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz
, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sabri Aktüre, sağlık çalışanları ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Devlet Hastanesi önünden başlayarak Kaynaşlı Kaymakamlığı tören alanında son buldu.
İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sabri Aktüre, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade etti.
Erken teşhis ile yaşam süresinin ve yaşam kalitesinin kontrolünün sağlandığını vurgulayan Aktüre, şöyle konuştu:
"Ülkemizde kalın bağırsak kanserleri tüm kanserler içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır. Erken tanı konulduğunda, kalın bağırsak kanserinin tedavisi daha etkin olabilir. Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler taranmalı ve kalın bağırsak kanser için artmış riski olan kişiler ise daha erken tarama programına alınmalıdır.
Dışkıda gizli kan saptanıp kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebildiği gibi kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır."
Aktüre, kanser taramalarının 50-70 yaş aralığında 2 yılda bir ücretsiz olarak yapıldığını belirtti.