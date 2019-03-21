Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Teşhise Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Kanserde Erken Teşhise Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

36 dakika önce

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından kanser tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek üzere yürüyüş düzenlendi.

Kanserde Erken Teşhise Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler, System.String[]
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından kanser tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek üzere yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sabri Aktüre, sağlık çalışanları ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Devlet Hastanesi önünden başlayarak Kaynaşlı Kaymakamlığı tören alanında son buldu.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sabri Aktüre, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade etti.

Erken teşhis ile yaşam süresinin ve yaşam kalitesinin kontrolünün sağlandığını vurgulayan Aktüre, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kalın bağırsak kanserleri tüm kanserler içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır. Erken tanı konulduğunda, kalın bağırsak kanserinin tedavisi daha etkin olabilir. Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler taranmalı ve kalın bağırsak kanser için artmış riski olan kişiler ise daha erken tarama programına alınmalıdır.

Dışkıda gizli kan saptanıp kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebildiği gibi kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır."

Aktüre, kanser taramalarının 50-70 yaş aralığında 2 yılda bir ücretsiz olarak yapıldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kaynaşlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz Khimki'yi Deviren Darüşşafaka, 6 Maç Sonra Galip Geldi Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi ÖTV ve KDV İndirimi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:53:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanserde Erken Teşhise Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]