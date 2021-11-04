Kansere yenik düşen Kınıklı Doktorun Adı Kınık'ta yaşatılacak - Son Dakika

2017 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Kınıklı genç doktorun ismi bilim-sanat uygulama odasına verildi.

Kınıklı Doktor Avcı'nın adını yaşatan bilim-sanat uygulama odasının açılışı bugün gerçekleşti. Açılış, Uzman Dr. Hatice Kübra Avcı'nın hayatının anlatıldığı sunumla başladı. Avcı'nın hayat hikâyesini dinleyen katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

25 Nisan 1984 Kınık doğumlu olan Uzman Dr. Hatice Kübra Avcı, Mardin Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı sırada kanser teşhisi konuldu.26 Mart 2015 tarihinde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan doktor, uzun süren tedavi sürecinin ardından 3 Ağustos 2017 tarihinde kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Uzman Dr. Hatice Kübra Avcı Bilim-Sanat uygulama odasının açılış törenine, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, ilçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun, Okul Müdürü Savaş Kırca, idari yönetim ve Uzman Dr. Hatice Kübra Avcı'nın ailesi katılım sağladı.

Açılışa katılım sağlayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Meslektaşının adının Bilim-Sanat uygulama odasına verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kınıklı hemşehrim aynı zamanda meslektaşım Uzman Dr. Hatice Kübra Avcı'nın anısına ve vefasına adını yaşatmak hepimiz için gurur verici bir duygu. Valiliğe almış olduğu bu karar için ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Meslektaşımın, kardeşimizin mekanı cennet olsun. Temenni ediyorum, burada Uzman Dr. Avcı gibi başarılı öğrencileri mezun etmek, yetiştirmek nasip olur. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.