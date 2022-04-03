Kanserle savaşında büyük oranda görme kaybı yaşayan kadına en büyük moral 4 kızı - Son Dakika

Diyarbakır'da 14 yıldır cilt kanseri tedavisini gören ve hastalık nedeniyle büyük oranda görme kaybı yaşayan Remziye Akgün'ün mücadelesindeki en büyük umudu 4 kızı oldu.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde eşinden ayrı 4 kızıyla yaşayan 30 yaşındaki Akgün, henüz 16 yaşındayken cilt kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavisi için bugüne kadar 30 ameliyat geçiren ve tedavi sürecinde hastalığına bağlı olarak yüzde 90 görme kaybı oluşan Akgün için en büyük moral kaynağı, yaşları 9 ila 3 arasında değişen 4 kız çocuğu.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıldır kanserle mücadele ettiğini, kanser hastalığını büyük güçlüklerle hayatından söküp atmaya çalıştığını söyledi.

Şimdiye kadar ömrünün yarısının hastalıkla mücadeleyle geçtiğini, 5 yıl önce de hastalığa bağlı büyük görme kaybı yaşadığını ifade eden Akgün, bunun çok yıpratıcı olduğunu belirtti.

Akgün, kendisini mutlu eden, hayatındaki en önemli şeyin çocukları olduğuna işaret ederek, onlar için ayakta durmaya çalıştığını kaydetti.

"Anne olmak bambaşka bir duygu"

Akgün, şöyle konuştu:

"Görme engelim olmasaydı her şey daha güzel olurdu. Çocuklarıma yetebilmek, onları gezdirmek, parka ve okula götürmek, eğitim hayatlarına daha fazla dokunmayı çok isterdim. Anne olmak bambaşka bir duygu. Belki bu kadar güçlü olmayabilirdim. Keşke gözlerim görseydi. O zaman çocuklarıma dört dörtlük bakardım. Yeterli gelemiyorum. Bunu çocuklarıma da yansıtmak istemiyorum. Her gece dualar ederek yatıyorum. Gözlerime, ışığıma kavuşayım diye."

"2 küçük kızımın yüzünü hiç göremedim"

Kızlarının büyüdüğünü anlatan Akgün, Çocuklarımın yüzünü hayal ederek onlarla oyun oynuyorum. En küçük 2 kızımın yüzünü hiç göremedim." dedi.

Akgün, bazen çocuklarına yetemediğini, bu durumda komşuları ve ailesinin destek verdiğini anlatarak, "Okula gitmelerinde, yemek yapmamda ailem ve komşularım yardımıma yetişiyor. Bunların hepsini kendi başıma yapmak istediğim için umudumu yitirmiyorum. Çocuklarımla oyunlar oynuyorum, onların derslerine yardımcı oluyorum. Bana ihtiyaçlarının olduğunun farkındayım. Bu yüzden elimden gelen bütün çabayı gösteriyorum. Onlara masallar anlatıyorum. Kızlarım da beni mutlu etmek için kitap okuyor. Benim için hayat, çocuklarım demek." ifadelerini kullandı. Akgün, sağlığına kavuşmak için umudunu koruduğunu kaydetti.

"Mücadelemi çocuklarıma borçluyum. Çocuklarım sayesinde ayaktayım." diyen Akgün, bir gün bu hastalığı yeneceğine ve kızlarıyla mutlu olacağına inandığını dile getirdi.

Çocukları için görmek ve hayata daha sıkı sarılmak istediğini anlatan Akgün, bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden de destek beklediğini belirtti.

Diyarbakır'da yılın kadını seçildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği ile kentteki hayırseverler tarafından düzenlenen etkinlikte, yılın kadını seçildiğini ifade eden Remziye Akgün, bunun sevincini ve gururunu yaşadığını söyledi.

Akgün'ün kız kardeşi Emine Akgün ise ablasının iyileşmesini istediklerini anlatarak, "Temizlik ve çocukların eğitimi konusunda ablama yardımcı oluyorum. Ablam çocukları için mücadele ediyor. Biz de bu mücadelesi için kendisine destek veriyoruz." diye konuştu.