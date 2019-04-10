Son Dakika Haberleri: Kantarcı ve Stk'lar Başkan Yeşil ile Bir Araya Geldi

Kantarcı ve Stk'lar Başkan Yeşil ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Çaycuma'daki Sivil Toplum Örgütü ve Meslek odalarının başkanları Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Kantarcı ve Stk'lar Başkan Yeşil ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Çaycuma'daki Sivil Toplum Örgütü ve Meslek odalarının başkanları Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı; "Bugün zevkli bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Hakan Yeşil kardeşimizin Genel Maden-İş'in Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlama ziyaretine geldik. Yeni Yönetimi tebrik ediyoruz, onlara başarılar diliyoruz. Zonguldak'ımızın da TTK'mızın da sorunları ağır. Özel sektörün sorunları ağır. Ama bu genç ve dinamik kadronun bu konuda çok iyi mücadele edeceğine ve sorunların hafifletilmesi yolunda önemli mesafeler kat edeceklerine inanıyoruz. Bizler de her türlü şekilde onların yanında olmak için elimizden geleni yapacağız başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; "Genel Maden İşçileri Sendikası kurumlaşmış kimliğiyle Zonguldak'a hitap eden önemli bir kurum. Zonguldak'ın önemli sorunları var. Önümüzdeki süreçte de önümüze çıkacak engellerde de sizlerin, özellikle STK'ların ve Belediyelerin desteğine özellikle ihtiyacımız olacak. Bu süreçte Zonguldak'ımız için, kurumumuz için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:24 Kaynak: İHA
Bülent Kantarcı, Çaycuma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor MHP'li Atlı'nın Başkanlığı Düşürülmüştü, Saadet Partisi Harekete Geçti: Başkanlığı Bize Verin Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kantarcı ve Stk'lar Başkan Yeşil ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]