Kante: 'Taraftarla birlikte sezonu kazanırız'

09.02.2026 23:45
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Kante, taraftarların desteğiyle başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de Fransız futbolcu N'Golo Kante, "Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." diye konuştu.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarla ilk buluşmasında kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Kante, "Bugün sahaya ilk çıkışımdı. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık. Taraftarlar maçın başından sonuna kadar destek verdi. Çok iyi bir atmosferdi. Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." şeklinde konuştu.

Maçtan önce kendisi için yapılan tezahüratlara da değinen Kante, "Çok güzel bir karşılama oldu. Umarım onların bu desteğine en iyi şekilde karşılık veririm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

23:11
22:59
22:35
22:06
21:54
21:47
