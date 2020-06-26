Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki İnme Ünitesinde ilk operasyon yapıldı - Son Dakika

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki İnme Ünitesinde ilk operasyon yapıldı

Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren İnme Ünitesinde ilk operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren İnme Ünitesinde ilk operasyon gerçekleştirildi.

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Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sol kol ve bacağında inme oluşan 67 yaşındaki F.A'ya İnme Ünitesinde müdahale edildi.

Girişimsel Radyoloji uzmanları Dr. Eser Bulut ve Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu, kadın hastanın beynine atan pıhtıyı ameliyatla çıkarttı.

Açıklamada, Dr. Eser Bulut'un şu ifadelerine yer verildi:

"Beyine pıhtı atması durumunda çok erken zamanda müdahale etmek gerekiyor. İşlem anjiyografi ünitesinde kasıktan damara girilerek beyin damarlarına ulaşmak suretiyle tamamen kapalı yöntemle, pıhtı çıkarmak için özel olarak üretilmiş cihazlarla gerçekleştiriliyor. Tüm dünyada uygulanan ve kabul gören bu yöntemle hastalarımıza mekanik trombektomi işlemini gerçekleştiriyoruz."

Beyin damarlarına pıhtı atması sonucu beyin dokusunun kan ile beslenememesi ve bunun sonucunda oluşan felç durumunu inme olarak tanımlayan Bekirçavuşoğlu ise hastalara erken müdahale edilmemesi durumunda hayati risk ve ömür boyu felç kalma durumu yaşanabileceğini kaydetti.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:17 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki İnme Ünitesinde ilk operasyon yapıldı - Son Dakika
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