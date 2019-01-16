Son Dakika Haberleri: Kanyonda Kaybolan Türkmen Genci Arama Çalışması Sürüyor

Kanyonda Kaybolan Türkmen Genci Arama Çalışması Sürüyor

58 dakika önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev (21) kayboldu.

Kanyonda Kaybolan Türkmen Genci Arama Çalışması Sürüyor, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev (21) kayboldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

İddiaya göre Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, önceki gün kamp yapmak için Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na gitti. Kanyonda çadır kurarak kamp yapan üniversitesi öğrencisi Hojayev, burada tekne turuna katıldı. Vatandaşlar önceki çadırını ve çantasını buldukları gence ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar bugün de devam etti. AFAD ekipleri tarafından bugünkü arama ve kurtarma çalışması 4 iz takip köpeğiyle birlikte yapıldı. Ekiplerin arazinin, dik ve kayalık bir bölge olması nedeniyle çalışmaları zorlu şartlarda yürüttüğü belirtildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Türkmenistan, Vezirköprü, Samsun, Şahinkaya Kanyonu, 3. Sayfa
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