Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü - Son Dakika

Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü

26.11.2020 16:33

Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü Kapadokya Alan Başkanı Nevşehir Valisi İnci Sezer başkanlığında 13 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı sportif faaliyetler yönetmeliğinin usul ve esaslarını görüşmek üzere toplandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü

NEVŞEHİR - Kapadokya Alan Başkanı Nevşehir Valisi İnci Sezer başkanlığında 13 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı sportif faaliyetler yönetmeliğinin usul ve esaslarını görüşmek üzere toplandı.

Kapadokya Alan Başkanı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Turizm Amaçlı Sportif faaliyetlerin görüşüldüğü ilk toplantı Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Kapadokya Alan Başkanlığı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kapadokya Alan Başkanı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Alan Başkanlığı kurulduğu günden beri 33 komisyon toplantısı yapıldığını ve bu toplantılarda 862 dosyanın görüşülerek karara bağlandığını söyledi. Kapadokya Alan Başkanı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "1 Haziran 2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 25 Mayıs 2019 tarihli ve 7174 sayılı kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Kapadokya alan Başkanlığı 18 Ekim 2019 tarihi itibarıyla ilk komisyon toplantısını gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır. Alan Başkanlığımız Nevşehir Belediyesinin Meclis kararı ile 10 yıllığına bakanlığımıza tahsis ettiği hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyete geçtiği günden bugüne kadar Kapadokya Alan Başkanlığı 33 komisyon toplantısı yapmış olup 862 dosya komisyon gündeminde değerlendirilmiştir. Bugüne kadar Alan Başkanlığımıza ait 5 adet yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hem Bakanlığımızın ilgili birimleri hem de Başkanlığımızca oluşturulan komisyonlar ile kalan 3 yönetmeliğe ait çalışmalar ise devam etmektedir. Alan Başkanlığımızca konaklama sektörü çalışma grubu, tanıtım ve etkinlik çalışma gurunu, balonlar ticari havacılık faaliyetlerine ilişkin çalışma grubu, proje geliştirme çalışma grubu, planlama çalışma grubu, turizm amaçlı sportif faaliyetler çalışma grubu olmak üzere 5 çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu amaçlar 13 Kasım 2020 tarih ve 31303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif faaliyet yönetmeliğinin usul ve esaslarını görüşmek üzere Turizm Amaçlı Sportif faaliyetler çalışma grubunun ilk toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Kapadokya Alan Başkanı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü
Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü
Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü
Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü

Kapadokya, Nevşehir, Gazete, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya Alan Başkanlığı 33 toplantıda 862 dosyayı görüştü - Son Dakika


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