-Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel -Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı yapıldı - Son Dakika

-Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.

-Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı yapıldı, System.String[]

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.


Gerçekleştirilen toplantıda, Alan Başkanlığı ile ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.


Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Kapadokya Alan Komisyonu üyeleri, İsmail Kurul, Osman Doğanay, Bülent İşler, Hayrettin Eldemir, Birol İnceciköz, Özge Öztürk Yenice, Murat Demircioğlu, Mehmet Kuşçu ve Arif Selçuker katıldı.


Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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