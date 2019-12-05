Kapadokya beyaza büründü
6 saat önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dün akşam başlayan kar yağışı peri bacalarını beyaz örtüyle kapladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
'da, dün akşam başlayan kar yağışı peri bacalarını beyaz örtüyle kapladı.
Nevşehir'de dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı sonrası, Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihi güzellikleriyle dolu Göreme, Uçhisar, Zelve Paşabağları ve Ürgüp bölgesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistler, Ürgüp ilçesindeki Üç güzeller bölgesinde karla birlikte oluşan doğal güzelliği cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.
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