Kapadokya'da 2026 Turizm Umutları

10.02.2026 12:04
Kapadokya işletmecileri, 2026 turizm sezonundan umutlu; rezervasyonlar artıyor, yeni sezon bekleniyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki turizm işletmecileri, yeni sezona umutla bakıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2026 yılında rezervasyon akışları çok daha iyi gidiyor. 2026 turizm sezonunun 2025 yılından çok iyi geçeceğini umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli kültür destinasyonlarından biri olan Kapadokya'da turizmciler yeni sezondan umutlu. Bölgede birçok otelde yeni sezon için yurt içi ve dışından tatil rezervasyonları alınmaya devam ediyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2025 turizm sezonu iyi başlamıştı ama elimizde olmayan bazı etkenlerden dolayı rezervasyon akışlarında çok ciddi bir yavaşlama oldu. Kötü geçirmedik ama beklentilerimizi de karşılamadı. Özellikle İstanbul'daki depremden dolayı çok ciddi rezervasyon iptallerimiz geldi. Daha sonra Hindistan-Pakistan arasındaki savaştan Türkiye negatif etkilendi. Bununla beraber İran ile İsrail arasındaki savaş da bizi maalesef negatif etkiledi. Eğer bu dış etkenler olmamış olsaydı 2025 yılı muhteşem bir yıl olurdu" diye konuştu.

'ÇOK İYİ GEÇECEĞİNİ UMUYORUZ'

2026 yılındaki rezervasyon oranlarından memnun olduklarını da söyleyen Ölmez, "2026 yılı da inşallah savaşların olmadığı, çocukların ölmediği ve sorunsuz bir yıl olur. Rezervasyon akışları da nisan ve mayıs aylarında çok daha iyi gidiyor. Erken rezervasyon alan otellerimiz çok fazla. Ama maalesef insanlar artık uzun vadede rezervasyon yapmak yerine son dakika rezervasyon yapmayı tercih ediyor. Çünkü içinde bulunduğumuz coğrafya uzun vadede rezervasyon yapmayı engelliyor, ama 2026 turizm sezonunun 2025 yılından çok iyi geçeceğini umuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kapadokya, Ekonomi, Turizm, Kültür, Güncel, Son Dakika

