Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkım Sayısı 37'ye Ulaştı

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkım Sayısı 37'ye Ulaştı

46 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yıkılan kaçak yapıların sayısı 37'ye ulaştı.

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkım Sayısı 37'ye Ulaştı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yıkılan kaçak yapıların sayısı 37'ye ulaştı.

Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Kapadokya Bölgesinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Son olarak Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bugün yıkımı gerçekleştirilen 3 kaçak yapının yıkımının tamamlanmasının ardından Kapadokya Bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 37'ye ulaştı.

Kapadokya Bölgesinde hafta boyunca kaçak yapıların yıkımlarına devam edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı

Manisalı 15 Kadın Halka Saçılacak 6 Ton Mesir Macunu İçin Gece Gündüz Çalışıyor Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:20:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkım Sayısı 37'ye Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]