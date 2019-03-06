Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkım Sayısı 37'ye Ulaştı
46 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yıkılan kaçak yapıların sayısı 37'ye ulaştı.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
Bölgesinde yıkılan kaçak yapıların sayısı 37'ye ulaştı. Nevşehir
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Kapadokya Bölgesinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Son olarak Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldesinde bugün yıkımı gerçekleştirilen 3 kaçak yapının yıkımının tamamlanmasının ardından Kapadokya Bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 37'ye ulaştı.
Kapadokya Bölgesinde hafta boyunca kaçak yapıların yıkımlarına devam edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:34 Kaynak: İHA
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