Kapadokya'daki yer altı yerleşim alanları yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Kapadokya'daki yer altı yerleşim alanları yeniden ziyarete açıldı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi yer altı yerleşim alanları, yeniden turizme açıldı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi yer altı yerleşim alanları, yeniden turizme açıldı.

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Her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Derinkuyu, Kaymaklı, Tatlarin, Mazı ve Özkonak yer altı şehirlerine, yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.

Yer altı yerleşim alanlarının girişinde görevlilerce ateşi ölçülen turistler, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gezinti yapabiliyor.


Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun aradan sonra ilçede turist ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek "Derinkuyu yer altı şehri, bölgede en çok ziyaretçi alan turistik alanlar içinde yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı konuğumuzu ilçemizde ağırlıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalmıştı, aynı süreci tekrara yaşamamayı umuyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs, Kapadokya, Derinkuyu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'daki yer altı yerleşim alanları yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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