Kapadokya Havalimanı\'nda Rekor Yıl

02.01.2026 13:15
Kapadokya Havalimanı, 2025'te 750 bin yolcuya hizmet vererek tarih yazdı.

Kapadokya Havalimanı; 2025 yılında toplam 750 bin yolcuya hizmet vererek rekor kırdı. Yılın 750 bininci yolcusu apronda çiçekler ve hediyelerle karşılandı.

Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz; 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında havalimanını kullanan yolcu sayısının 750 bini geçtiğini belirtti. Yılmaz; yolcu artışının hem bölge turizmi hem de Türkiye havacılığı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. Türkiye'nin havacılık sektöründe artık sadece takip eden değil, yön veren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Yılmaz; Kapadokya Havalimanı'nın bu gelişimin somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Son beş yılda Kapadokya Havalimanı'nda kaydedilen yolcu sayıları ise dikkat çekici bir artış gösterdi. Buna göre; 2020 yılında 134 bin 377 yolcu, 2021 yılında 273 bin 479 yolcu, 2022 yılında 430 bin 51 yolcu, 2023 yılında 561 bin 663 yolcu, 2024 yılında 721 bin 824 yolcu uçuş yaptı. Kapadokya havalimanından uçuş yapan yolcu sayısı 2025 yılında ise 750'i bini geçti.

Yılmaz açıklamasında; "Kapadokya Havalimanımızı 1 Ocak-31 Aralık döneminde kullanan 750 bininci yolcumuzu apronda çiçekler ve hediyelerle karşıladık. Türkiye, havacılıkta artık sadece takip eden değil, yön veren bir ülke konumunda" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

