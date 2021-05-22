Kapadokya moda ile renklendi - Son Dakika

Kapadokya moda ile renklendi

22.05.2021 08:00

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Kapadokya'nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirildi.

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Kapadokya'nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirildi. Çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün'ün de aralarında olduğu 30 manken görev aldı.

Peribacaları, sıcak hava balonları ve bölgenin "güzel atlar diyarı" olarak anılmasını sağlayan atlar ile görsel bir şölene dönen çekimler, 50 ülke televizyonlarında gösterilecek. Eşsiz dokusuyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Kapadokya, uluslararası bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en büyük moda şovlarını gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar-kış dijital platform defilesinin çekimlerini Kapadokya'da gerçekleştirdi.

Sabah gün doğumuyla birlikte Kılıçlar Vadisi'nde başlayan çekimler, daha sonra Paşabağı Vadisi'nin peribacaları arasında ve Kızılvadi'de devam etti. Ünlü Koreograf Yasin Soy yönetiminde gerçekleştirilen çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün'ün de aralarında olduğu 30 manken görev aldı. Dijital defile için kamera karşısına geçen mankenler, peribacaları, sıcak hava balonları, doğal oluşumlar ve bölgenin "güzel atlar diyarı" olarak anılmasını sağlayan atlar eşliğinde görsel bir şölene imza attılar.

Çekim arasında ünlü mankenler ile kameraların karşısına geçen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, geçtiğimiz yıl Ağrı Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen ve büyük ses getiren dijital platform defilelerini sürdürdüklerini söyledi. 50 ülke televizyonlarında büyük bir kampanya eşliğinde gösterilen çekimlerin ülkemiz tanıtımına da büyük katkı sağladığını belirten Hikmet Eraslan, "Doğubayazıt'tan sonra şimdi ülkemizin en güzel noktalarından biri olan Kapadokya'dayız. Bu eşsiz doğada yaptığımız çekimler Türk tekstiline büyük katkı sağlarken, bölgenin turizm tanıtımına da hizmet ediyor. Tam anlamıyla bir Kapadokya şöleni gerçekleştirdik" dedi.

Dizi oyuncusu manken Jessica May Kapadokya bölgesine ikinci gelişi olduğunu ifade ederken burasının çok güzel olduğunu söyledi. May, " Ben 10 senedir Türkiye'deyim ve buraya çok gelmek istedim. İlk defa Kapadokya'ya dizi ile beraber geldim. Çok güzeldi benim için. Şimdi buraya ikinci kez geliyorum. Ürgüp'te Temenni tepesi var. Temenni tepesine çıkan mutlaka buraya bir daha gelir diyorlardı. ve oraya çıktım ama bu kadar erken geleceğimi tahmin etmemiştim. Mutlaka dönüyorsun. Podyumda çıkmak ayrı bir heyecan oldu. Çok güzel. 20'lik dişimi çektirdiğim için konuşamıyorum. Burası çok sıcak ama ben Brezilyalıyım" dedi.

Kapadokya'da böyle büyük bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten ünlü mankenlerden Tülin Şahin, "Her sektör zor günler geçiriyor. Moda ve tekstil sektörü de zor günlerden geçiyor. Ama Dosso Dossi sektörüne güç veriyor. Kapadokya'ya defalarca geldim ama ilk kez defileye çıkıyorum burada. Çok güzel bir ortamda çok güzel bir organizasyon oldu" diye konuştu.

Zor şartlarda çalışmaya alışık olduklarını belirten Özge Ulusoy ise, "Hava çok sıcak ve kış kreasyonunu çekiyoruz. Çok güzel bir iş çıktı. Ekip şahane. Türkiye'nin tanıtımı için Dosso Dossi çok önemli bir iş yapıyor" şeklinde konuştu.

İlk kez Kapadokya'ya geldiğini belirten Deren Talu ise, "Bu benim dördüncü defile oldu. Benim için çok güzel bir deneyim. Çok güzel bir organizasyonda yer almaktan mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi. - NEVŞEHİR

Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi
Kapadokya moda ile renklendi

Tülin Şahin, Kapadokya, Sonbahar, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya moda ile renklendi - Son Dakika


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