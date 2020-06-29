Kapadokya'nın ilk 5 yıldızlı 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı Dinler Hotels aldı - Son Dakika

Kapadokya'nın ilk 5 yıldızlı 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı Dinler Hotels aldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Dinler Hotels-Ürgüp, korona virüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" ile bölgenin Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk 5 yıldızlı oteli oldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Dinler Hotels-Ürgüp, korona virüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" ile bölgenin Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk 5 yıldızlı oteli oldu.

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Ürgüp'te 1989'dan bu yana yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayan Dinler Hotels - Ürgüp, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile tüm sektör paydaşlarının işbirliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında Kapadokya Bölgesinde "Güvenli Turizm Sertifikası" alan ilk 5 yıldızlı oteli oldu.


Dinler Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, "Kapadokya'da an itibariyle 8 tane T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesis, 4 tane de Belediye Belgeli tesis olmak üzere toplam 12 tesis bu çok önemli sertifikayı almaya hak kazandı. Alan tesisleri kutlarız. Biz bu listede Dinler Hotels - Ürgüp olarak bu bölgenin ilk 5 yıldızlı otel olduk. Umarım en kısa zamanda diğer konaklama tesislerimiz de bu sertifikayı alır ve liste çoğalır. Dinler Hotels olarak biz aldığımız tedbirlerle ayrıca misafirlerimize sunduğumuz hizmet ile bu belgeyi almaya hak ettik. Bu süreçte denetimimizi sağlayan yetkili akreditasyon firması RoyalCert ve Ön büro Koordinatörümüz Uğurhan Şaşmaz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Uzun zamandır Kapadokya turizmcisi korona virüs nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Yerli pazarda ufak ufak hareketlilik başladı. İnşallah zaman geçtikçe bir turizm bölgesi olan Kapadokya yine Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam eder. Bizler de işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile her zaman olduğu gibi Ürgüp'ü ve Kapadokya'yı tatil için tercih edebilirler" dedi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:29 Kaynak: İHA

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