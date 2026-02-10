Kapadokya Turizmcileri 2026 İçin Umutlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Kapadokya Turizmcileri 2026 İçin Umutlu

10.02.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da turizm işletmecileri 2026 sezonuna dair umutlu; rezervasyon akışları iyi gidiyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki turizm işletmecileri, yeni sezona umutla bakıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2026 yılında rezervasyon akışları çok daha iyi gidiyor. 2026 turizm sezonunun 2025 yılından çok iyi geçeceğini umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli kültür destinasyonlarından biri olan Kapadokya'da turizmciler yeni sezondan umutlu. Bölgede birçok otelde yeni sezon için yurt içi ve dışından tatil rezervasyonları alınmaya devam ediyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2025 turizm sezonu iyi başlamıştı ama elimizde olmayan bazı etkenlerden dolayı rezervasyon akışlarında çok ciddi bir yavaşlama oldu. Kötü geçirmedik ama beklentilerimizi de karşılamadı. Özellikle İstanbul'daki depremden dolayı çok ciddi rezervasyon iptallerimiz geldi. Daha sonra Hindistan-Pakistan arasındaki savaştan Türkiye negatif etkilendi. Bununla beraber İran ile İsrail arasındaki savaş da bizi maalesef negatif etkiledi. Eğer bu dış etkenler olmamış olsaydı 2025 yılı muhteşem bir yıl olurdu" diye konuştu.

'ÇOK İYİ GEÇECEĞİNİ UMUYORUZ'

2026 yılındaki rezervasyon oranlarından memnun olduklarını da söyleyen Ölmez, "2026 yılı da inşallah savaşların olmadığı, çocukların ölmediği ve sorunsuz bir yıl olur. Rezervasyon akışları da nisan ve mayıs aylarında çok daha iyi gidiyor. Erken rezervasyon alan otellerimiz çok fazla. Ama maalesef insanlar artık uzun vadede rezervasyon yapmak yerine son dakika rezervasyon yapmayı tercih ediyor. Çünkü içinde bulunduğumuz coğrafya uzun vadede rezervasyon yapmayı engelliyor, ama 2026 turizm sezonunun 2025 yılından çok iyi geçeceğini umuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kapadokya, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Kapadokya Turizmcileri 2026 İçin Umutlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:11:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kapadokya Turizmcileri 2026 İçin Umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.