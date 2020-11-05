Kapadokya'ya 10 ayda 874 bin ziyaretçi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 10 ayında 874 bin 424 kişi ziyaret etti.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ekim ayı içinde 175 bin 612 turist ziyaret etti. Ayrıca, Kapadokya bölgesinde Ocak-Ekim dönemindeki ziyaretçi sayısı 874 bin 424 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Kapadokya bölgesini 2 milyon 699 bin 113 turist ziyaret ettiği bildirildi.