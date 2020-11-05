Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi - Son Dakika

Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi

05.11.2020 16:17
Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi, System.String[]

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yer altı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle turistlerin beğenisini kazanan Kapadokya'da, geçen ay yılın en çok ziyaret edilen dönemi oldu.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yer altı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle turistlerin beğenisini kazanan Kapadokya'da, geçen ay yılın en çok ziyaret edilen dönemi oldu.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 159 bin 245, şubatta 106 bin 21, martta 57 bin 628, haziranda 16 bin 791, temmuzda 80 bin 220, ağustosta 158 bin 800, eylülde 120 bin 107 kişi gezerken, ekim ayında 175 bin 612 turist ziyaret etti.

Kapadokya'da ilk 10 ayda en çok ziyaret, 244 bin 605 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne gerçekleştirildi. Zelve Ören Yeri'ni 208 bin 841, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 114 bin 758 turist gezdi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce mart ayında durdurulan sıcak hava balon turlarının 22 Ağustos'ta yeniden başlatıldığını hatırlattı.

Bölgeye renk katan bu aktivitenin turist sayısına olumlu katkı sunduğunu belirten Durmaz, Kapadokya turizminin geçen yıl turist sayısı bakımından zirveyi gördüğünü ancak dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sakinlik yaşandığını ifade etti.

Durmaz, gelecek yıl turizm sezonunda yeni rekorlara ulaşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi

Kapadokya, turist, Turizm, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Artan vakalar sonrası yeni karar! Esenler'de bazı noktalarda HES kodu uygulamasına geçiliyor Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar 19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun         
17:18
Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi         
16:33
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu         
15:18
İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu         
14:54
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi         
12:43
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 17:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei