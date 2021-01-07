Kapaklı Belediyesi kendi atölyelerinde yaptığı üretimle tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Kapaklı Belediyesinin atölyelerinde çöp konteyneri, park kamelyaları gibi birçok ürünün bakım, onarım ve tadilat işleri yapılıyor.

Belediye, tasarruf tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Üretim ve tadilat atölyelerinde çöp konteyneri, park kamelyaları gibi bir çok ürünün bakım, onarım ve tadilat işlemini yapan ekipler, bunları ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, belediyenin öz kaynaklarıyla ciddi bir tasarruf sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu, hem tasarruf hem de kendi bünyemizde üretim ve onarımı desteklemek için güzel bir adımdı. Atölyelerimizdeki ustalarımız yoğun çaba ile burada mesai harcıyorlar. Tasarrufu her alanda yapan bir belediye olarak gider kalemi yüksek olan çöp konteyneri ve diğer bakım onarımı hizmet ürünlerini kendi bünyemizde yaptığımız için mutluyuz. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."