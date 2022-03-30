Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi - Son Dakika
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Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi

30.03.2022 09:02
Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi

Kapaklı ilçesinde bir kamyonda sevk belgesi olmadan taşınan 10 büyükbaş hayvan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Kapaklı ilçesinde bir kamyonda sevk belgesi olmadan taşınan 10 büyükbaş hayvan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde B.K'nın kullandığı kamyonu durdurdu.

Kontrollerde, araçta sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvanın taşındığı, C.B'ye ait hayvanların İstanbul'un Arnavutköy ilçesinden getirildikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri büyükbaş hayvanları İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.

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Jandarma, Hisarcık, Kapaklı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi - Son Dakika
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