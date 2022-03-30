Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde bir kamyonda sevk belgesi olmadan taşınan 10 büyükbaş hayvan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde B.K'nın kullandığı kamyonu durdurdu.
Kontrollerde, araçta sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvanın taşındığı, C.B'ye ait hayvanların İstanbul'un Arnavutköy ilçesinden getirildikleri belirlendi.
Jandarma ekipleri büyükbaş hayvanları İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: AA
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