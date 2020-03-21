Kapaklı'da idari izinli sağlıkçılardan, meslektaşlarına destek - Son Dakika
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Kapaklı'da idari izinli sağlıkçılardan, meslektaşlarına destek

6 saat önce

Kapaklı Devlet Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında idari izinli olan personel, hastanede çalışan sağlık personeline, evlerinde hazırladıkları yemekleri ikram ederek moral verdi.

Kapaklı'da idari izinli sağlıkçılardan, meslektaşlarına destek, System.String[]

Kapaklı Devlet Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında idari izinli olan personel, hastanede çalışan sağlık personeline, evlerinde hazırladıkları yemekleri ikram ederek moral verdi.

Hastanede görevliyken hamile, kronik hasta ve yaşlılık gibi çeşitli nedenlerle idari izinli sayılan personel, görevi başında olan meslektaşları için evlerinde hazırladıkları çeşitli yiyecekleri hastaneye gönderdi.

Devlet Hastanesi Müdürü Fatih Can Mert, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halime Yıkar Çolpan da hafta sonu mesaisinde görevli olan sağlık çalışanlarına moral vermek için düzenlenen etkinliğe katıldı.


Hastane yönetimi daha sonra hazırladıkları paketlerle hastane çalışanlarının Miraç Kandili'ni kutladı.

Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Levent Alper de tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Devlet Hastanesi, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:58 Kaynak: AA

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