Kapalı Spor Salonu devredildi - Son Dakika

Kapalı Spor Salonu devredildi

22.10.2020 16:43
Kapalı Spor Salonu devredildi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün Basketbol Ligi'nden çekilmesi ardından uzun yıllardır kulübün kullanımında olan Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne devredildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün Basketbol Ligi'nden çekilmesi ardından uzun yıllardır kulübün kullanımında olan Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne devredildi.

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü ile birlikte, Banvit ve ardından Teksüt Basketbol takımları tarafından uzun yıllardır kullanılan ve yakın zamanda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün kullanımına geçen Bandırma Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Salonun İlçe Spor Müdürlüğü'ne devri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan "Devletimize ait olan Bandırma Kara Ali Acar Kapalı Spor salonumuz uzun süredir Banvit ve ardından Teksüt Basketbol Kulüplerinin kullanımındaydı. Öncelikle kendilerine Salonumuzu bu denli bakımlı ve temiz tuttukları için teşekkür ederiz. Salonumuzun boşaltılmasının ardından yaptığımız girişimler sonucunda Kapalı Spor Salonumuz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne devredilmiştir. Artık tüm okullarımızdaki öğrencilerimizin, amatör kulüplerimizin çeşitli spor dallarında rahatlıkla kullanabileceği ve bu sayede çeşitli spor dallarında bir çok gencimizin kendini geliştireceği, yetenekli olduğu spor dallarında da ilerleyebileceği 2000 Kişilik Avrupa Standartlarında kapalı spor salonuna sahibiz. Kapalı Spor Salonumuzun bakımlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde salonumuzu gençlerimizin, sporcularımızın kullanımına açacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kapalı Spor Salonu devredildi - Son Dakika Spor

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