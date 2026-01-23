Kapalı Yol Açıldı, Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Kapalı Yol Açıldı, Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Kapalı Yol Açıldı, Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
23.01.2026 20:08
Hamur'da 77 yaşındaki hasta, kapalı yolun açılmasıyla kar paletli ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hamur ilçesinde 77 yaşındaki hasta, kapalı köy yolunun açılmasıyla kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Süleyman Kümbet Köyü Yukarı Yurt Mezrası'nda, 77 yaşındaki Muharrem Kadan için göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kardiyak öyküsü bulunan hastanın yaşadığı mezrada olumsuz hava şartları ve kapalı köy yolu nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle yol açılırken, sağlık ekipleri kar paletli ambulansları devreye aldı.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahalelerin ardından hasta, kar paletli ambulansla güvenli şekilde alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel

20:10
Kapalı Yol Açıldı, Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
