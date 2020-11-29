Kapan filmine iki ödül birden

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Rieti Sabina Film Festivali'nde "Kapan", "en iyi film" ödülü ve başrol oyuncusu Onur Dilber'e "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandırdı. Başrollerinde Onur Dilber, Serkan Altıntaş, Sami Aksu, Münibe Millet, Yasemin Girgin ve Yüksel Akça'nın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla hayatlarını sürdüren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.