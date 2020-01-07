Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı (3) - Son Dakika

Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı (3)

6 saat önce

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir (30), adliye önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir (30), adliye önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Demir, kulüp yöneticisi olduğu dönemde takımda forma giyen Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Kayseri Adliyesi'ne gitti.

Demir, adliye önünde başka bir davada kendisini savunan avukat Özgür A'nın babası Mehmet A. (62) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. (62), yanındaki tabancayla Demir'e 9 el ateş etti.

Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Gözaltına alınan Mehmet A. ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı (3)

Kayseri Erciyesspor, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından silahlı saldırı ile ilgili açıklama
Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi 21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
19:47 Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması" - Son Dakika
19:46 Avustralya'da yangınların yok ettiği kasaba - Son Dakika
19:46 Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi - Son Dakika
19:46 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika
19:45 Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika
19:12 Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]