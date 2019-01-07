Son Dakika Haberleri: Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Yargılanan Eren Erdem Hakkında Tahliye Kararına...

Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Yargılanan Eren Erdem Hakkında Tahliye Kararına...

47 dakika önce

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Kapanan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Yargılanan Eren Erdem Hakkında Tahliye Kararına..., System.String[]
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Eren Erdem, Güncel
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