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Kapanış Mor ve Ötesi'nden

1 saat önce

Bu sene Aya İrini'deki canlı senfonik konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatan grup, 'Cambaz'dan 'Bir Derdim Var'a, 'Oyunbozan'dan 'Melekler Ölmez'e sevilen tüm şarkılarını seyircilerle hep bir ağızdan söyleyecek.

Kapanış Mor ve Ötesi'nden, System.String[]

Bu sene Aya İrini'deki canlı senfonik konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatan grup, 'Cambaz'dan 'Bir Derdim Var'a, 'Oyunbozan'dan 'Melekler Ölmez'e sevilen tüm şarkılarını seyircilerle hep bir ağızdan söyleyecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:08 
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