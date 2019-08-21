Kapanış Mor ve Ötesi'nden
1 saat önce
Bu sene Aya İrini'deki canlı senfonik konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatan grup, 'Cambaz'dan 'Bir Derdim Var'a, 'Oyunbozan'dan 'Melekler Ölmez'e sevilen tüm şarkılarını seyircilerle hep bir ağızdan söyleyecek.
Bu sene Aya İrini'deki canlı senfonik konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatan grup, 'Cambaz'dan 'Bir Derdim Var'a, 'Oyunbozan'dan 'Melekler Ölmez'e sevilen tüm şarkılarını seyircilerle hep bir ağızdan söyleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:08
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