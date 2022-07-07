Kapatılan derneğin faaliyetlerini sürdüren 2 avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Kapatılan derneğin faaliyetlerini sürdüren 2 avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

07.07.2022 12:44
Kapatılan derneğin faaliyetlerini sürdüren 2 avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

Gaziantep'te terör örgütü PKK ile iltisakı nedeniyle kapatılan derneğin faaliyetlerini devam ettiren 2 avukat hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK ile iltisakı nedeniyle kapatılan derneğin faaliyetlerini devam ettiren 2 avukat hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK ile iltisakı nedeniyle kapatılan Özgürlükçü Hukukçular Derneğinin isim değiştirilerek faaliyetlerinin devam ettiğine yönelik avukatlar Mehmet Alaattin A. ve Berivan Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, derneğin faaliyetlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Dosya içeriğinde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere derneğin öncelikli olarak kurumsal bir kimlik adında kurulduğu, derneğin kurulduktan sonraki süreç içerisinde legal ve daha sonra illegal olarak faaliyetlerini devam ettirdiği, dernek faaliyetlerinin feshedildikten sonra da kesintiye uğramadığı, işleyişine devam ettiği, ad/amblem/işaretleri değişse de kapatılsa da önemli olanın örgütsel amaçlar olduğundan faaliyetlerine farklı isim ve yapılanmalar adı altında devam ettikleri anlaşılmıştır. Örgüt iltisakı nedeniyle kapatılan derneğin kapandıktan sonra da başka platform altında faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt ideolojisiyle paralel şekilde yürütülen faaliyetlerde kurumsal kimlik öne sürülerek kişilerin bireysel olarak zarar görmesinin engellemeye yönelik bir yöntem yürütüldüğü ancak asıl amacın terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerin devam ettirilmesi olduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve tespitlerde şüphelilerin derneğin kurucu üyesi ve geçici başkanı olduğu, derneğin faaliyetlerinden sorumlu oldukları, yürütülen soruşturma neticesinde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

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