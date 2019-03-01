Son Dakika Haberleri: Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay...

Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay...

45 dakika önce

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay..., System.String[]
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:39 Kaynak: AA

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