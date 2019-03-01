Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay...
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Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:39 Kaynak: AA
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
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