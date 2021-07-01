Kapatılan Mopak işçileri eylem yaptı - Son Dakika

Kapatılan Mopak işçileri eylem yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Mopak Kağıt Fabrikası mühürlenerek, faaliyeti durdurmuştu. Ekipler bugün süre verilen bölümlerin mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Bu arada kapanan fabrikanın işçileri eylem yaptı. İşçiler, Dalaman Belediye Başkanı, itfaiye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tepki gösterdiler.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve söndürülemeyen yangından dolayı Ortaca ve Dalaman ilçelerinde oluşan dumanın hayatın olumsuz etkilenmesine sebep olduğu iddia edilen fabrikaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 milyon ceza yazılmış ve kapatılma kararı verilmişti. Dalaman Mopak Kağıt Fabrikası'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararı ile yangın sonrası yapılan incelemeler sonucu ÇED raporunun süresiz iptali ve ruhsat iptali ile para cezası uygulanmış ve fabrika hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 30 Haziran Çarşamba günü fabrikaya gelerek mühürleme işlemi yapmış, bazı bölümler için ise ek süre vermişlerdi. Ekipler bugün tekrar fabrikaya gelerek ek süre verilen bölümleri de mühürlediler.

Fabrika yetkililerinin yürütmeyi durdurma yönünde mahkemeye başvurdukları yönünde itirazına yetkililer, mühürleme işlemi yapacaklarını, yürütmeye durdurma kararı çıkarsa ancak o zaman mahkemenin kararı yönünde işlem yapacaklarını belirttiler.

İşçiler eylem yaptı

Bu arada sabah saatlerinde fabrikaya gelen işçiler eylem yaptı. İşçiler, Dalaman Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile itfaiye ekiplerine tepki gösterdiler.

Geçtiğimiz gün açıklamada bulunan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Mopak'ın sahibi Mehmet Ali Molay için, "Oğluna oyuncak yerine fabrika almış" demişti. İşçilerin hedefinde başkan Karakuş'ta vardı. "Burası oyuncak değil, ekmek parası", "İşçiler burada, başkan nerede" gibi sloganlar atan işçiler ayrıca, "İçimizdeki yangını kim söndürecek", "Üretemezsek nasıl büyürüz", "Burası oyuncak değil ekmek teknesi" ve "Her fabrika bir kaledir" gibi pankartlar taşıyarak fabrikanın kapanmasına tepki gösterdiler.

İtfaiye ekiplerinin sorumsuz davrandığını söyleyen ve devam eden yangında itfaiyeyi suçlayan işçilerden İsmail Yılmaz, "İtfaiye arabayı çekip bahçe sular gibi suladı. Böyle bir itfaiye yok, ya bu bir kumpas ya da bunlar işi bilmiyor. Neyin hesabını yapıyoruz, fabrika kapandı. Neden? Yakan itfaiye" ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan zehirlendiğini söyleyen işçilerden Metin Uçak ise, "İlk zehirlenen insan benim. O zaman bir Allah'ın kulu yoktu, aradan 2-3 gün geçti siyasileştirdiler olayı. İtfaiyecilerle burada saatlerce boğuştuk, o alevlerin arasına o zaman kimse gelmedi daha sonra rant peşinde koştular. Asıl dertleri çevre değil, asıl dertleri Dalaman'ı ekmeksiz bırakmak bunların" diye konuştu.

İtfaiyenin 25 dakikada geldiğini, zamanında müdahale edilseydi yangının söndürüleceğini iddia eden Metin Uçak, "25 dakika sonra gelirseniz orada kepçede yanar, insanlar da ölür, böyle günahsız insanlar da kötü havayı solumak zorunda kalır. Bunun suçlusu buradaki çalışan insanlar mı? 25 Haziran tarihinde çıkan yangında helikopter 2 sorti daha yapsaydı sönerdi. Aşağıdan yalvardık. 2 sorti daha yapsaydı ne Dalaman, ne Mopak bunu çekiyor ne de biz bu acıyı çekiyorduk. O zaman aşağıda kimyasal madde yoktu. Helikopterler ilk çalıştığında ormanlık bölgede gerekli soğutmayı yapmadılar. Bir tane küçücük kazan kadar itfaiye bıraktılar bizim itfaiyemiz onun 2 katı büyüklüğünde" diye konuştu.

Eylemde bazı işçilerde kendilerine sahip çıkmayan bölge halkına tepki gösterdi.