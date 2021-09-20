Kapı Kapıya Renkli Mücadele - Son Dakika

27 sporcunun katılımıyla Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından heyecanla takip edildi.

İkili eşleşmelerde sporcuların kapı kapıya mücadelesi sonunda Ege Bilaloğlu sezonun ilk zaferini kazanan isim olurken, Reza Fahim ikinciliği ve TeamArt Motorsport pilotu Özer Mollamehmetoğlu da üçüncülüğü elde etti.

2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası, 2-3 Ekim tarihlerinde İzmir Ülkü Park pistinde düzenlenecek olan ikinci ayak yarışı ile devam edecek.