Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmaları başladı - Son Dakika

Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmaları başladı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-KUDEB ve Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmalarına başladı.

Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmaları başladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-KUDEB ve Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmalarına başladı.


2010 yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nin yıllar içinde kitabesinin boyası ve altın varakları dökülürken, cephedeki taşlarda ise yosunlaşmalar, renk değişimleri ve aşınmalar tespit edildi. Bu kapsamda Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan yapım tarihi 17.yy olan Bab'üs -Sa'ade Ağası ve Saray Ağası isimleri ile de bilinen tarihi çeşme, Kapıağası Kayış Mustafa Ağa tarafından yaptırıldı. Klasik çeşmenin kemeri üzerinde iki sıra halinde hazırlanmış şu kitabe yer almaktadır: "Olan Han Ahmed'e Kapu Ağası İzz ü devletle. Yapub bu çeşmeyi hakk yoluna bunda oldu cemil. Ali Murteza'nın Dest-i pakınden iç kevser. Bu hayrına ol Mustafa'nın ismi kim oldu delil. Görünce bülbüli akdığını bu AB - ı pakin ben. Didim tarihini Allah, çün kevser sebil." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama yaptı
Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:28:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]