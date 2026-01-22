Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu
22.01.2026 13:06
Kapıkule'de tır ve otomobillerde yapılan aramada toplam 165 kg esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de yakalanan esrarın tırın çekicisinin tavanında oluşturulan gizli bölmelerin yanı sıra otomobillerde tampon, egzoz boşluğu ve stepne içine saklandığı ortaya çıktı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttükleri başarılı operasyonlara yenilerini ekledi. Gümrük Muhafaza ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir tırın çekici tavanında oluşturulan çift bölmede gizlenmiş 145 kilogram esrar ele geçirilmesinin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen iki ayrı otomobil, risk analizi ve şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilen araçlar arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "FÜGE" ile yapılan aramada, bir otomobilin arka tamponu ile stepne altındaki doğal boşlukta şeffaf vakumlu poşetler içerisinde 12 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Diğer otomobilde ise dedektör köpek "NEPTÜN" marifetiyle yapılan kontrollerde, motor bölümünden arka tampona kadar uzanan egzoz boşluğu ile stepne içerisinde gizlenmiş 8 kilo 62 gram esrar bulundu.

İki otomobilde toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirilirken, her üç olayda yakalanan uyuşturucu miktarının 165 kiloya ulaştığı bildirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

