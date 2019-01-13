Kapıya Bırakılan Cesetle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Kapıya bırakılan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
Şahsın, eşi ve gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi
Şahıslar, oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'ın merkez Kayapınar
ilçesinde öldürülerek içerisine konulduğu kutuyla daire kapısı önüne bırakılan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Recep Ürkek'e ait olduğu belirlendi. Ürkek'in, dün gece saatlerinde geldiği evde yakaladığı eşi ve eşinin gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen şahıs tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Olay, dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473'üncü Sokak'ta bulunan Yünka Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri bir cesetle karşılaştı. Apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı'nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.
Bu çerçevede, Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekip, cesedin 52 yaşındaki Recep Ürkek'e ait olduğunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, hem apartman sakinlerinin ifadelerine başvurdu hem de çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde Ürkek'in eşi H.Ü. ve V.Ö. adlı şahsın olayın ardından evden birlikte ayrıldığı ortaya çıktı. Polis, 2 ayrı adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla H.Ü. ve V.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Araştırma çerçevesinde, H.Ü. ve V.Ö.'nün gönül ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. İddialara göre, öldürülen Recep Ürkek, eve geldiğinde eşi H.Ü.'yü, V.Ö. ile yakaladı. Bunun üzerine kavga
çıktı. Kavgada Ürkek, boyun ve karnından bıçaklandı. Şahıslar, hayatını kaybeden Ürkek'i koydukları kutuyu dairesinin kapısının önüne bırakarak, olay yerinden kaçtı. Şahıslar, üzerlerinde şüphe oluşmaması için de ayrı evlere gitti.