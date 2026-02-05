Kaplumbağa Yangın Ayrıntılarında Kurtarıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan örtü yangını sırasında yaralanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yukarı Çinik Mahallesi Erlilik mevkisinde örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma yürüten ekipler, alevlerin arasındaki kaplumbağayı fark etti. Ekipler, kaplumbağayı güvenli alana alarak suyla serinletti.
Arka ayaklarında hafif yanık olduğu belirlenen kaplumbağa, müdahalenin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yangın ise ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
