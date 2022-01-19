Kar altında Karabük! Sabah işe gitmek için sokağa inenler arabasını bulmakta güçlük çekti! - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olmaya başlayan ve bazen ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı Karabük'te hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren yağışın devam ettiği kar yağışı sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

ARAÇLAR 40 SANİMETRE KARIN ALTINDA KAYBOLDU

Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde park halindeki araçlar kar altında kayboldu. Bazı vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlemeye çalışırken karayolları ve belediye ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar küreme çalışmalarına başladı.

MAHALLELİ ŞAŞKINLIĞA UĞRADI: İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUZ

Her sabah yürüyüşe giden Şirinevler Mahallesi sakinlerinden Halim Çağ, kent merkezinde bu yıla kadar etkili kar yağışı görmediğini belirterek, "İlk defa bu kadar kar yağışına şahit oluyoruz. İnşallah hayırlısı ve bereketi olur" dedi.

İşte kara teslim olan Karabük'ten görüntüler;