Kar birikintisine dayanamayan garaj çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar birikintisine dayanamayan garaj çöktü - Son Dakika

Kar birikintisine dayanamayan garaj çöktü

6 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dinlenme tesisinde bulunan araba garajı kar birikintisine dayanamayarak çöktü.

Kar birikintisine dayanamayan garaj çöktü, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dinlenme tesisinde bulunan araba garajı kar birikintisine dayanamayarak çöktü. Olayda bir araçta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Karabük- Gerede yolunda bulunan Kemikli rampasında meydana geldi. İsmail Aktaş'a ait dinlenme tesisinde bulunan garaj kar birikintisine dayanamayıp çöktü. Garaj içerisinde işletme sahibine ait araçta çökme nedeniyle maddi hasar meydana geldi.


Olayı gören işletme sahibi, çevredekilerin yardımı ile araç üzerine düşen malzemeleri kaldırdı. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, Gerede, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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