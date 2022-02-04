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KAR ESARETİNE BÜYÜKŞEHİR SON VERDİ - Son Dakika

KAR ESARETİNE BÜYÜKŞEHİR SON VERDİ

04.02.2022 14:02

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor. Alanya Taşatan bölgesinde kar ve tipiye yakalanan 5 kişi Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya'da Köprübaşı Yaylası'ndan yola çıkan 5 kişi Taşatan Hacıbeleni ve Erikçiler mevkiinde kar ve tipi nedeniyle araçlarının içinde mahsur kaldı. Büyükşehir'den yardım isteyen vatandaşların kurtarılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Vatandaşlara gerekli yardımı yapan ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları çekerek güvenli bölgelere taşıdı. Gecenin geç saatlerinde yardımlarına koşan Büyükşehir ekiplerini karşılarında gören vatandaşlar mutlu oldu. Vatandaşlar kısa sürede kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

10 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANDI

Korkuteli'de de karla kapanan grup yollarını ulaşıma açmak için Büyükşehir ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Korkuteli ilçesine bağlı Taşkesik Mahallesi, Varsak Yaylası, Yeleme, Kırkpınar, Yazır, Datköy, Beğiş, Beğiş Susuzu, İmecik Susuzu ve Avdan mahallelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yollarda greyderlerle kar temizleme çalışması yapıldı. 10 yerleşim yerine ulaşım yeniden sağlanırken, her hangi bir olumsuzluğa karşın ekiplerin nöbetleri devam ediyor.

İBRADI'DA YOĞUN MÜCADELE

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı'da da karla mücadele çalışması yaptı. Yollar açılırken. kar ve yağmur nedeniyle meydana gelen kanalizasyon tıkanıklıkları, don olayından kaynaklanan arızalar giderildi.

KAR ESARETİNE BÜYÜKŞEHİR SON VERDİ
KAR ESARETİNE BÜYÜKŞEHİR SON VERDİ
KAR ESARETİNE BÜYÜKŞEHİR SON VERDİ

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR ESARETİNE BÜYÜKŞEHİR SON VERDİ - Son Dakika


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