Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı

04.03.2022 10:09

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ilçeye bağlı on köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ilçeye bağlı on köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde tipiye dönüştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı on köy yolu ulaşıma kapandı.

Tipiden dolayı öğrenciler okullarına gitmekten zorluk çekti. Bazı köy öğrencileri ise ulaşımdan dolayı okullara gelemediler.

Kapan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı. Karayolları ekipleri Erzurum-Bingöl karayolunun Herdo mevkiinde hazır bekletilirken, Özel idare ekipleri ise kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı

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Karlıova'da karla mücadele sürüyor Karlıova'da karla mücadele sürüyor

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle Karlıova'da on köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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