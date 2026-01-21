Kar nedeniyle tünel kazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar nedeniyle tünel kazdı

21.01.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatak'ta Kemal Tuci, 2 metre kar yüzünden ev ve ahırı arasında tünel açarak hayvanlarını besliyor.

VAN'ın Çatak ilçesinde Kemal Tuci (25), 2 metreyi aşan kar nedeniyle evi ile ahırı arasına tünel kazmak zorunda kaldı. Tuci, bu tünelden geçerek hayvanlarını yem ve su ihtiyacını karşılıyor.

Çatak ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Işınlı Mahallesi Elmacık mezrasında kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 2 metreyi bulunca bazı evler kara gömüldü. En büyük sıkıntıyı yaşayanlardan biri de Kemal Tuci oldu. Ev ve ahırının bulunduğu bölgede kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulması üzerine Tuci, çareyi tünel kazmakta buldu. Yaklaşık 20 metrelik bölümünün bir kısmını tünele dönüştüren Tuci, her gün buradan geçerek geçimini sağladığı hayvanlarını yem ve su veriyor.

HABER: Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA-

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Çatak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle tünel kazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

19:05
Edin Dzeko imza yolunda
Edin Dzeko imza yolunda
18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:08:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle tünel kazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.