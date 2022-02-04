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ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika

ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

04.02.2022 10:36

BARTIN'da, 3 gün süren sağanak, yüksek kesimlerdeki karların erimesine neden oldu.

BARTIN'da, 3 gün süren sağanak, yüksek kesimlerdeki karların erimesine neden oldu. Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı yükselirken, küçük iskeleler suya gömüldü.

Kentte 3 gün boyunca kuvvetli yağmur etkili oldu. Sağanak ile birlikte yüksek kesimlerdeki karlar eriyince şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile Orduyeri Mahallesi'ndeki gezi teknelerinin iskeleleri, sular altında kaldı.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Irmağın yükselmesi ile Serdar köyü mevkisindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

'IRMAK SEVİYESİNİ KONTROL EDİYORUZ'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da geçen haftaki yoğun kar yağışının ardından 3 gündür yağmurun ardından Bartın Irmağı yükseldi. Şu anda çok az. Irmaktaki seviyeyi her an kontrol ediyoruz. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

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Karadeniz, Bartın, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERİYEN KAR SULARI BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika
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