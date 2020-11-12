KAR-VAK "Hayır Çarşısı" açtı - Son Dakika

Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK), Ankara'da bulunan merkez ofisinde "Hayır Çarşısı" açtı.

Tanıtım günleri, burs, gıda yardımları gibi birçok alanda Karabüklülere başkentte hizmet veren KAR-VAK, açtığı "Hayır Çarşısı" ile ihtiyaç sahibi Karabüklülere destek olmaya devam ediyor.

Hayır Çarşısı'nın açılmasına öncülük eden KAR-VAK Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Şahin, yaptığı açıklamada, vakfı kurdukları andan itibaren tek gayelerinin Karabüklülere hizmet etmek olduğunu söyledi.

Hayır Çarşısı'na kendisinin de destek olduğunu anlatan Şahin, "Vakıf yöneticilerimiz ile böyle bir çalışma yaptık. İşte şimdi kış yaklaşıyor. Çarşımızda ayakkabılar, bereler, gömlekler, spor malzemeleri, elbiseler, bir insanın ihtiyaç duyduğu her türlü giysi burada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak için bekliyor." dedi.

Şahin, vakfın yönetim kurulu başkanı Nizamettin Yücel'in de Ankara'da yaşayan Karabüklülere mesaj gönderdiğini ifade ederek, "İhtiyaç sahibi aileler bize bildirsinler. Salgın hastalık nedeniyle bir sistem dahilinde her gün bir kaç aile gelecek ve ihtiyaçları neyse buradan temin edecekler. Bunlar kendilerine bir hayır olarak takdim ediliyor." diye konuştu.

Her yıl burs verdikleri üniversite öğrencilerini yüz yüze eğitim olmadığı için şimdilik Hayır Çarşısı'ndan faydalandıramadıklarını belirten Şahin, "Tıp fakültesi gibi yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz varsa buraya davet ederek ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ederiz. Bunu böyle bir sosyal faaliyet olarak düşündük. Ben ve arkadaşlarım bu faaliyetten son derece mutluyuz ve huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

Vakfın çalışmalarından da bahseden Şahin, üniversite öğrencilerine verdikleri bursun yanında konferanslar ile de destek olduklarını, tanıtım günlerine ise pandeminin ardından devam edeceklerini kaydetti.