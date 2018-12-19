Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

3 saat önce

Edirne'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Edirne'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, gece boyu etkisini artıran kar yağışı bugün etkili olacak.

Yarın Trakya geneli bulutlu bir havanın etkisine girecek ve yağış kesilecek. Ancak cuma günü yeniden kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düşmesi ön görülüyor.

Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Alaeddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapalı köy yolunun bulunmadığını ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Uğur, özellikle uluslararası yol statüsündeki Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarına giden yollarda çalışmaların takviyeli olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel
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